15:42 | 31.10.2023
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В школах на перервах вчителі та учні мають розмовляти лише державною мовою, — мовний омбудсмен України Тарас Кремінь

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Він зазначає, що освітній процес – це вся діяльність, яка відбувається на території закладу освіти, і перерва – не виняток.

«Це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова», – зазначив Кремінь.

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