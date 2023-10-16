10:18 | 16.10.2023
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В Тернополі через ДТП травмувались двоє людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 жовтня в м. Тернополі. Орієнтовно о 10.30 годин на перехресті вулиці Текстильна та автодороги Р-41, що поблизу ТРЦ «Подоляни», зіткнулись легкові автомобілі «Сhevrolet Volt» та «ВАЗ-2104».

Внаслідок аварії травмувались двоє людей: 21-річний водій американського «гібрида» та 54-річна пасажирка «четвірки». Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

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