14:44 | 6.11.2024
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На Тернопільщині зник дідусь

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Увага, правоохоронці розшукують 69-річного жителя Тернопільщини.

Співробітники Заліщицького відділення поліції встановлюють місцеперебування Чопик Петра Федоровича жителя села Нирків Товстенської громади.

🔴Чоловік 5 листопада близько 16 години вийшов з геріатричного пансіонату, що в селищі Товсте Чортківського району та назад не повернувся.

🔴Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 068-075-44-02, 097-257-04-56 або на спецлінію 102.

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