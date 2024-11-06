На Тернопільщині зник дідусь

Чоловік 5 листопада близько 16 години вийшов з геріатричного пансіонату, що в селищі Товсте Чортківського району та назад не повернувся.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 068-075-44-02, 097-257-04-56 або на спецлінію 102.