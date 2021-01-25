В зоні ООС зник мешканець Тернопільщини

Працівники відділення поліції №2 міста Зборів, Тернопільського районного управління ГУНП в Тернопільській області розшукують зниклого військового.

Встановлюють місце перебування громадянина Варлам Петра Михайловича, 23.06.1986 р.н., жителя Зборівського району, смт. Залізці.

Чоловік із вересня 2020 перебував в зоні ООС досі додому не повернувся.

Прикмети останнього: ріст 164 см., середньої тілобудови, волосся русяве коротке, був одітий у військову форму.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером 2-12-45 або на лінію «102».