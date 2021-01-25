Ранок 25 січня: на Тернопільщині підтвердили 95 нових випадків коронавірусу

❗️95 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 4 (чоловік 76 р. смт Козова, чоловік 79 р. Зборівський район смт Залісці, чоловік 69 р. Шумський район с. Боложівка, чоловік 69 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 145 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 256

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 36991 особа;

🔺одужало – 33791 особа;

🔺летальних випадків – 513 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10387 (8953 одужало, 123 летальних);

– Бережанський район – 1880 (1753 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1715 (1622 одужало, 32 летальних);

– Бучацький район – 1326 (1236 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1778 (1680 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1605 (1476 одужало, 32 летальних);

– Збаразький район – 1837 (1707 одужало, 26 летальних);

– Зборівський район – 843 (795 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1144 (1022 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2140 (1965 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 954 (896 одужало, 4 летальних);

– Монастириський район – 1193 (1134 одужало, 24 летальних);

– Підволочиський район – 1465 (1384 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 502 (480 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1488 (1362 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3119 (2839 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2437 (2361 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1178 (1126 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (20 осіб)

⭕️Бережанський район (0 осіб)

⭕️Борщівський район (5 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Мельницька-Подільська – 1

• с. Нивра – 1

• с. Грошова – 1

• с. Устя – 1

⭕️Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Берем’яни – 1

• с. Пишківці – 1

• с. Підзамочок – 1

⭕️Гусятинський район (3 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Коцюбинці – 2

⭕️Заліщицький район (9 осіб):

• м. Заліщики – 7

• с. Бедриківці – 1

• с. Колодрібка – 1

⭕️Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Кальне – 1

⭕️Козівський район (12 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Конюхи – 5

• с. Кальне – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• с. Білокриниця – 1

• с. Катеринівка – 1

⭕️Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 1

• с. Борщівка – 5

• с. Шили – 1

• с. Осники – 1

⭕️Монастириський район (8 осіб):

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 1

• с. Горішня Слобідка – 5

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Качанівка – 1

• с. Кам’янки – 1

⭕️Підгаєцький район (3 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Вербів – 1

• с. Голендра – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

⭕️Тернопільський район (5 осіб):

• с. Петриків – 4

• с. Красівка – 1

⭕️Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 1

• с. Сосулівка – 5

• с. Залісся – 1

• с. Білобожниця – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Боложівка – 1