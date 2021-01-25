Ранок 25 січня: на Тернопільщині підтвердили 95 нових випадків коронавірусу
❗️95 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (чоловік 76 р. смт Козова, чоловік 79 р. Зборівський район смт Залісці, чоловік 69 р. Шумський район с. Боложівка, чоловік 69 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 145 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 256
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36991 особа;
🔺одужало – 33791 особа;
🔺летальних випадків – 513 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10387 (8953 одужало, 123 летальних);
– Бережанський район – 1880 (1753 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1715 (1622 одужало, 32 летальних);
– Бучацький район – 1326 (1236 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1778 (1680 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1605 (1476 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1837 (1707 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 843 (795 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1144 (1022 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2140 (1965 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 954 (896 одужало, 4 летальних);
– Монастириський район – 1193 (1134 одужало, 24 летальних);
– Підволочиський район – 1465 (1384 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 502 (480 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1488 (1362 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3119 (2839 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2437 (2361 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1178 (1126 одужало, 22 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (20 осіб)
⭕️Бережанський район (0 осіб)
⭕️Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Мельницька-Подільська – 1
• с. Нивра – 1
• с. Грошова – 1
• с. Устя – 1
⭕️Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Берем’яни – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Підзамочок – 1
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Коцюбинці – 2
⭕️Заліщицький район (9 осіб):
• м. Заліщики – 7
• с. Бедриківці – 1
• с. Колодрібка – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Кальне – 1
⭕️Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Конюхи – 5
• с. Кальне – 1
⭕️Кременецький район (2 особи):
• с. Білокриниця – 1
• с. Катеринівка – 1
⭕️Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Борщівка – 5
• с. Шили – 1
• с. Осники – 1
⭕️Монастириський район (8 осіб):
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 1
• с. Горішня Слобідка – 5
⭕️Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Кам’янки – 1
⭕️Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Вербів – 1
• с. Голендра – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
⭕️Тернопільський район (5 осіб):
• с. Петриків – 4
• с. Красівка – 1
⭕️Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 1
• с. Сосулівка – 5
• с. Залісся – 1
• с. Білобожниця – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Боложівка – 1