Від бізнесу Тернопілля до бюджету надійшло майже 4 млрд. грн. платежів

У січні-липні 2019 року платники податків Тернопілля сплатили до бюджетів усіх рівнів 3 млрд 866,6 млн грн податкових платежів, що перевищило очікування на 56,3 млн грн. Порівняно з відповідним минулорічним періодом до зведеної казни спрямовано платежів на 605,6 млн грн більше. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Він зазначив, що із загальної суми надходжень до державного бюджету надійшло 1 млрд 551,1 млн грн, місцеві бюджети отримали 2 млрд 315,4 млн грн, що відповідно на 195,9 млн грн та 409,7 млн грн більше.

Вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість – 643,5 млн грн, а це плюс 41,8 млн грн до минулого року, та податку на прибуток – 141 млн грн, що на 17,8 млн грн більше, ніж у січні-липні 2018 року.

Серед основних бюджетоформуючих податків місцевих скарбниць є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 1 млрд 579,4 млн грн, що на 306 млн грн більше, ніж у 2018 році. Крім цього, місцеві бюджети отримали 204,9 млн грн плати за землю, що більше на 35,1 млн гривень.

На думку очільника фіскального відомства області, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів – результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі.