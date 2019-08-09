На Тернопільщині зі школи незаконно звільнили жінку-військовослужбовця

Восьмий апеляційний адміністративний суд м. Львова ще раз підтвердив правомірність дій Управління Держпраці у Тернопільській області щодо накладання штрафу.

До Управління Держпраці у Тернопільській області із заявою про порушення трудових прав звернулась жінка-військовослужбовець. Інспектор праці Управління провів інспекційне відвідування у комунальному закладі (спортивна школа), де виявив порушення ч. 3 ст. 119 КЗпП України – зокрема, заявницю, яка проходить військову службу за контрактом, звільнили без збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на підприємстві. За допущені порушення вимог законодавства про працю на комунальне підприємство уповноваженою особою Управління накладено штрафні санкції за абзацом 5 частини 2 ст. 265 КЗпП – штраф у сумі 37230 грн.

На сьогодні, комунальний заклад уже сплатив до держбюджету накладені на них штрафні санкції.

Звертаємо увагу, що за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» роботодавцю загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.