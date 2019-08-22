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Відомий кременецький спортсмен вразив екстремальними розвагами на Замковій горі

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Розважитися у незвичний спосіб і заразом продемонструвати свою фізичну форму вирішив відомий український лижник двоєборець з Кременця Віктор Пасічник. Молодий чоловік разом з друзями перестрибували з одного муру, що на Замковій горі, на інший, – пише Терен.

Висота гори, до слова, 105 м від підніжжя, плюс висота залишків оборонних споруд 8-12 м у різних ділянках. На щастя, екстремальне дозвілля обійшлося без жертв. Разом з тим хлопці закликають не повторювати таких трюків інших. Адже такі стрибки вимагають серйозної фізичної підготовки. 26-річний Віктор Пасічник – відомий в Україні та за кордоном спортсмен, він, зокрема, двічі брав участь у Зимових Олімпійських іграх – у 2014 та 2018 роках.

Фото та відео зі сторінки Віктора Пасічника в соцмережі

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