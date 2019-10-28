Віктор Овчарук: «Органи місцевого самоврядування мають бути на всіх ланках адмінустрою»
Про це він зазначив в ході презентації змін до Конституції України та Програми дій Уряду щодо місцевого самоврядування.
Також про питання адміністративно-
Представники «Ради Тернопільщини» вважають, що запропоновані Кабінетом Міністрів України об’єднані райони на сьогодні не мають жодних повноважень, окрім функції префекта.
На думку асоціації, цього недостатньо для створення об’єднаних районів. Кабінет Міністрів повинен запропонувати їм відповідні господарські функції. Без чітко сформованих повноважень об’єднаних районів Асоціація «Ради Тернопільщини» відстоюватиме те, що адміністративний устрій повинен складатися із областей та громад за відсутністю районів
Водночас Українська асоціація районних та обласних рад вважає, що до повноважень районних рад та їх виконавчих органів мають відноситись: об’єкти культури, фізкультури, туризму районного значення; школи-інтернати загального профілю, спеціалізовані школи; управління іншим спільним комунальним майном та підприємствами комунальної власності територіальних громад району; спеціалізовані медичні послуги (чітко визначені); трудові архіви та будинки соціальної допомоги; будівництво та утримання транспортної інфраструктури районного значення; підрозділи для подолання наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій; захист навколишнього середовища розвиток рекреаційного потенціалу; сприяння соціально-економічного розвитку району, у тому числі, залучення інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги.
– Органи місцевого самоврядування Тернопільщини категорично проти утворення так званих країв. Їх позиція однозначна – в адміністративно-