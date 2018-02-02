Креатор-Буд – генеральний партнер перших всеукраїнських змагань «Ігри героїв»

Атовці, які отримали травми в зоні бойових дій, а також цивільні люди з інвалідністю, приїдуть в Тернопіль 10 лютого на змагання з кросфіту. Вперше у нашому місті пройдуть «Ігри героїв», змагання вже кілька місяців мандрують містами України для того, аби мотивувати тих, хто через життєві обставини отримав інвалідність.

Один з організаторів «Ігор героїв», ветеран третього полку спеціального призначення Володимир Розумяк, каже: ці спортсмени з інвалідністю можуть більше, ніж пересічні люди. Відтак «Ігри Героїв» мотивують та дають надію.

— Вони виконують інколи ті самі нормативи, але людям з інвалідністю це дається в рази важче. Їхні досягнення -це приклад для нас всіх. Величезне значення для бійців, які отримали травми в АТО, має мотивація. «Ігри героїв» дають цю мотивацію, на цих змаганнях можна побачити справжню силу духу, — зазначає Володимир Розумяк.

Як розповідає один зі співорганізаторів «Ігор героїв» у Тернополі Андрій Гуменний, змагатимуться спортсмени у кількох категоріях: люди на протезах, «атовці», які отримали поранення та учасники на візках.

Святослав Олійник — один з ініціаторів змагань, сам пересувається на інвалідному візку, але, попри це, тренується, виступає на змаганнях з жиму лежачи та кросфіту.

— Ми хочемо мотивувати людей з інвалідністю. Для мене це конкретний стимул, коли я бачу, що хлопець без руки штовхає штангу, або без ніг витворяє чудеса на турніку. Таким чином показуємо хлопцям і дівчатам, що на інвалідності життя не закінчується, — говорить Святослав Олійник.

На заклик допомогти в організації змагань одним з перших відгукнувся підприємець та меценат, генеральний директор будівельної компанії «Креатор-Буд», засновник благодійного фонду «Твори добро» Ігор Гуда.. Підтримав проект не випадково: сам займався спортом, завжди охоче підтримує спортивні заходи. Саме за підтримки Ігоря Гуди відбувався чемпіонат з водно-моторного спорту, встановлюються вуличні тренажери на громадських майданчиках та в школах міста, окрім того, підприємець завжди охоче підтримує спортивні школи. Свого часу Ігор Гуда грав за професійну футбольну команду, але після отриманої травми змушений був покинути великий спорт. Втім, досі він президент та граючий нападник команди «Ветеран Креатор-Буд». Меценат вважає, що «Ігри Героїв» це не просто спортивні змагання, а подія, яка мотивує.

— Людей з обмеженими можливостями в Тернополі багато, але на вулицях міста їх не побачиш: часто вони закриваються у собі і воліють не виходити з дому. Має бути поштовх, яких заохотить їх діяти і радіти життю. «Ігри героїв» це не просто спортивні змагання, для багатьох це шанс інакше подивитись на життя і знайти в ньому сенс. Я дякую організаторам за те, що виявили таку ініціативу — провести цей захід Тернополі, — говорить Ігор Гуда.

Люди на інвалідних візках змагаються із жиму лежачи, лазять по канатах, піднімають важкі гирі. Спортсмени з протезами — бігають, стрибають, часто спершу важко зауважити, що в них нема кінцівки.

Зараз спортсмени готуються до змагань, які заплановані на 10 лютого.