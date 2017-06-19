Внаслідок ДТП у м. Чортків травмовано двоє людей та пошкоджено 5 автомобілів

Повідомлення про те, що в м. Чортків по вул., Незалежності, 24, ДТП з потерпілими надійшло до працівників поліції 16 червня о 16:40 год.

Виїздом слідчо –оперативної групи встановлено, що 35-річний житель Чортківського району, керуючи вантажним автомобілем «ГАЗ-3309», не врахувавши дорожньої обстановки допустив зіткнення з автомобілем марки «TOYOTA CAMRY», під керуванням 26-річного жителя м. Тернопіль. Окрім цього, молоковоз зачепив і інші транспортні засоби: «FORD TRANSIT», «ВАЗ 21099», «DAEWOO SENS».

Як пояснив водій вантажівки – в автомобіля відмовили гальма. З закритою черепною-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, ссаднами голови в неврологічний відділ районної лікарні госпіталізовано водія «TOYOTA CAMRY».

Водія молоковозу також було доставлено в приймальне відділення тієї ж лікарні з забоєм ліктьового суглобу, не госпіталізовано.

Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Чортківського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.