Вночі на Тернопільщині компанія молодих людей на автомобілі в’їхала у відбійник

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 січня в с. Білокриниця Кременецького району. Близько 02.00 годин водій автомобіля «Kia Ceed», проїжджаючи по автодорозі М-19, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з дорожнім відбійником.

Внаслідок аварії травмувався сам водій та двоє його пасажирів, хлопець та дівчина. Всі потерпілі проживають в м. Кременці, а їх вік 19-21 рік.

Якщо водій та його пасажир отримали травми середнього ступеня важкості, то 19-річна дівчина потрапила в Кременецьку лікарню у важкому стані. Її затисло в транспортному засобі, тому була потрібна допомога рятувальників. Використовуючи спеціальні інструменти, кременецькі рятувальники деблокували потерпілу з понівеченого автомобіля та передали медикам.