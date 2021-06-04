У Тернополі всі, хто записався на вакцинацію від COVID-19, будуть гарантовано щеплені

Усі, хто зареєструвалися через «Дію» або національний контакт-центр будуть гарантовано щеплені у центрі масової вакцинації від COVID-19

Тимчасовий центр масової вакцинації знаходитиметься на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45. Він розпочне роботу у ці вихідні дні за графіком роботи з 9 год. до16 год.

Про це сьогодні повідомили на нараді в Департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОДА, участь у якій також взяв генеральний директор КНП “Тернопільська університетська лікарня” Василь Бліхар.

На вимогу уряду, до серпня регіони повинні збільшити обсяги вакцинації від коронавірусу.

– Маємо завдання, яке потрібно виконати. Тому закликаю докластись комунікаційно максимум, аби люди мали можливість дізнатись про доступну та безкоштовну для них вакцинацію, записатись через «Дію» чи контакт-центр та прийти на щеплення. На сьогодні на регіональному та місцевих складах є вакцини CoronaVac, ми вже очікуємо поставку вакцини Pfizer-BioNTech.

Очікується постачання вакцини AstraZeneca італійського виробництва, яка буде виключно для вакцинації другою дозою населення. Тому усі, хто отримав першу дозу вакцини, будуть щеплені другою, – поінформував начальниця департамент охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Про те, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби, зазначив і Василь Бліхар.