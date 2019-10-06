Волонтери розчистили залишки величного і таємничого костелу на Тернопільщині (фото)

Волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” розчистили костел у селі Залізці. Про це йдеться на сторінці організації.

Неподалік від замку в селі Залізці стоїть костел св. Антонія, чи то ба, те що від нього залишилося. Залишки величні і таємничі. Костел був побудований в XV столітті, гетьманом польним коронним Марцином Камянецьким.

В 1730 році, коли власником замку став великий воронний гетьман Юзеф Потоцький, костел перебудовується і набуває готичних, ренесансних та барокових рис одночасно. На початку ХХ століття храм знову реставрують та впорядковують. До пізньоготичних форм додають барочні елементи. Високі стіни, високі готичні вікна, вишукані арочні перекриття, пишні крипти по боках.

Будова поєднала різні архітектурні стилі. Форма храму хрестоподібна, що добре видно на фото з космосу. І зараз залишки костелу видають колишню пишну велич будови. На стінах подекуди можна знайти залишки поліхромії та елементи вітражів у віконних нішах. Шкода, що стан храму дуже поганий і запущений. Костел зруйнувала московитська артилерією під час Першої Світової війни, та храм було відновлено, коли московитів прогнали з міста. Під час Другої світової війни костел знову зруйнувала вже совітська артилерія. В подальшому костел не відновлювався. В криптах костелу знайшли свій останній притулок князі брати Олександр (Aleksand Wiśniewski (1618-1641), та Януш Вишнівецькі (Janusz Wiśniewski (1598-1636) з славного українського княжого роду.