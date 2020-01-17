За минулий рік в аеропорту Тернопіль здійснено всього 10 злетів

“Украерорух” надав статистику міcцевого аеропорту “Тернопіль”, яка є невтішна – за 2019 рік в аеропорту Тернопіль здійснено всього 10 злетів/посадок, що майже на 80% менше, ніж 2018року.

10 літаків за рік у Аеропорта “Тернопіль”!

Найбільшу кількість злетів і посадок, здійснених торік українськими та зарубіжними авіакомпаніями, Украерорух забезпечив у таких аеропортах України: Київ (Бориспіль) – 111 667 (+14 % порівняно з 2018 роком), Київ (Жуляни) – 29 806 (-11,8 %), Львів – 19 334 (+24,2 %), Одеса – 17 265 (+8 %), Харків – 11 291 (+25,8 %), Дніпро – 6779 (+16,4 %), Запоріжжя – 5 914 (-7,5 %), Полтава – 4121 (+30,3 %), Херсон – 2872 (-12,7 %), Івано-Франківськ – 2288 (+8,6 %).

Volodymyr Antkiv