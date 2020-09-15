11:31 | 15.09.2020
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Новини Тернополя 

“Поверніть нам право на життя”, – у Тернополі вивісили банер зі зверненням до Зеленського

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Сьогодні, 15 вересня на огорожі обласного онкодиспансеру у Тернополі з’явилися банери з написами: ” Зеленський – Труш. Поверніть нам право на життя”.

Нагадаємо раніше обласна рада прийняла зміни до бюджету, де були закладені кошти на компенсацію від держави на лікування хворих з онкологією в обласному диспансері.

Та до сьогодні голова ТОДА Володимир Труш не підписує зміни до бюджету.  Відтак, в онкодиспансері заявили, що припиняють лікування хворих шляхом променевої терапії через брак коштів.

У Тернопільському онкодиспансері більше не лікують своїх пацієнтів шляхом променевої терапії. 

Тернополяни

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