“Поверніть нам право на життя”, – у Тернополі вивісили банер зі зверненням до Зеленського

Сьогодні, 15 вересня на огорожі обласного онкодиспансеру у Тернополі з’явилися банери з написами: ” Зеленський – Труш. Поверніть нам право на життя”.

Нагадаємо раніше обласна рада прийняла зміни до бюджету, де були закладені кошти на компенсацію від держави на лікування хворих з онкологією в обласному диспансері.

Та до сьогодні голова ТОДА Володимир Труш не підписує зміни до бюджету. Відтак, в онкодиспансері заявили, що припиняють лікування хворих шляхом променевої терапії через брак коштів.

У Тернопільському онкодиспансері більше не лікують своїх пацієнтів шляхом променевої терапії.

Тернополяни