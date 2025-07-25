Всеукраїнська проща родин загиблих Героїв у Лішні: молитва за мир та пам’ять про полеглих воїнів

Щорічна Всеукраїнська проща родин загиблих українських воїнів зібрала сотні людей на Кременеччині біля Храму-пантеону Героїв. Це велика духовна подія, яка об’єднує родини загиблих, духовенство, військових та тисячі паломників.

У Божественній літургії, яку очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній, взяли участь родини Героїв, військові та всі небайдужі. Під час літургії всі разом молилися за мир в Україні, за душі полеглих воїнів та за підтримку їхніх родин. Після служби відбулася поминальна панахида.

Митрополит Епіфаній під час проповіді наголосив на важливості пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Батьківщину: «Ми тут, у Лішні, щоб згадати тих, хто з великою любов’ю до родини та України віддав своє життя. Завдяки їм ми маємо можливість молитися, жити, будувати», — сказав він.

Такі духовні події під час війни стають важливим моментом для єднання, очищення і відновлення національної сили. Пам’ять про полеглих Героїв та молитви за мир є тією силою, яка допомагає рухатися вперед, навіть у найскладніші часи.