Триває набір на вакантні посади до стрілецького батальйону поліції Тернопільщини

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади батальйону поліції особливого призначення («Стрілецький»):

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади батальйону поліції особливого призначення («Стрілецький»):

Реєстрація анкет триватиме з 28.07 до 6.08.2025.

Просто перейдіть за посиланням, заповніть онлайн-анкету та надайте необхідні документи.

Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 (сектор організації відбору Управління кадрового забезпечення ) або до найближчого територіального відділення поліції.