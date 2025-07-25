Триває набір на вакантні посади до стрілецького батальйону поліції Тернопільщини
Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади батальйону поліції особливого призначення («Стрілецький»):
• поліцейський батальйону поліції особливого призначення («Стрілецький»)
• інспектор батальйону поліції особливого призначення («Стрілецький»)
Реєстрація анкет триватиме з 28.07 до 6.08.2025.
Як подати заявку?
Просто перейдіть за посиланням https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/index, заповніть онлайн-анкету та надайте необхідні документи.
Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 (сектор організації відбору Управління кадрового забезпечення ) або до найближчого територіального відділення поліції.