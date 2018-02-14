Всі 40 об’єднаних територіальних громад Тернопільської області уклали меморандуми з Держгеокадастром

12 лютого голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Вонс та перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в області Віктор Білецький урочисто вручили головам об’єднаних територіальних громад меморандуми про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Метою Меморандуму є визначення основних вимог та підходів, що застосовуватимуться при здійсненні заходів щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Віктор Білецький розповів, що 40 ОТГ впродовж цього року повинні передати близько 39 тисяч гектарів землі у комунальну власність для повноцінного розпорядження ними Координація всіх дій прописана в меморандумах, які сьогодні передаються ОТГ.

Процес передачі вже розпочався та триватиме до кінця року. Першу передачу земель ми плануємо здійснити уже в лютому – березні цього року.

Сформований орієнтовний план-графік передачі земель розміщений на сайті otg.land.gov.ua. На сайті також є зразки документів, які необхідні для подальших дій, – звернув увагу перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в області.

Порядок дій не складний і включає 4 етапи, а саме:

– клопотання ОТГ до Головного управління Держгеокадастру про передачу земель;

– інвентаризація земель в межах ОТГ;

– реєстрація земельних ділянок у кадастрі;

– передача земель в комунальну власність.

Уже розпочаті роботи та території Вишнівецької селищної, Колодненської та Черниховецької сільської об’єднаних територіальних громад Збаразького району та Новосільській сільській об’єднаній територіальній громаді Підволочиського району.

Віктор Білецький звернув увагу присутніх, що громади спільно з територіальними відділами у районах Головного управління Держгеокадастру в області повинні на місцях детально опрацювати всі плани по території громади щоб провести детальну інвентаризацію, яка дасть можливість оцінити реальну картину для земель кожної громади.

Перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в області закликав голів об’єднаних територіальних громад до злагодженої роботи по передачі земель, щоб в подальшому показати ефективність такої передачі, що стане стимулом для інших, сільських рад, до якнайшвидшого об’єднання в громади.

До того, як ділянки будуть передані ОТГ, Держгеокадастр здійснюватиме управління ними виключно за погодженням з органом місцевого самоврядування відповідної громади.