Транспортна криза в Великій Березовиці: як добиратися до Тернополя з початком навчання?

Тернопільська громада звертається до влади через проблеми з громадським транспортом: переповнені маршрутки та відсутність регулярних перевезень

Жителі Великоберезовицької громади вже стикаються з труднощами у громадському транспорті навіть до початку навчального року. Зокрема, на Кемпінгу, де діє лише один маршрут №28, ситуація з транспортом ускладнена. Місцеві мешканці звернулися до керівництва громади з проханням відновити регулярні автобусні маршрути.

Під час сесії 30 липня громадяни заявили про свою стурбованість щодо ситуації з громадським транспортом. Зокрема, вони вказали на проблему з переповненими маршрутками та можливі труднощі, які можуть виникнути з початком навчання.

— “Добиратися важко, а коли почнеться навчання, буде ще складніше. Раніше автобуси їздили на Кемпінг, а тепер їх нема. Люди платять за проїзд, чому їм не забезпечити можливість доїхати?” — запитав один з місцевих жителів, пан Олег.

— “Маршрутки переповнені, а тепер, після зупинки регулярних рейсів, люди просто не можуть дістатися до своїх пунктів призначення. Особливо в суботу і неділю люди чекають по годині на Кемпінгу”, — розповідає Зоряна Калушка, місцева жителька.

Жінка додала, що її звернення, яке підтримали близько 700 жителів Великої Березовиці, Острова та Буцнева, було передано голові громади Андрію Галайку на сесії.

Відповідь від влади: немає повноважень на організацію маршрутів

Андрій Галайко пояснив, що наразі Великоберезовицька селищна рада не має повноважень для організації автобусних перевезень між селами громади та Тернополем. Зараз плануються зміни в законодавстві, які можуть передати ці повноваження громадам. Попередньо було підписано угоду про міжмуніципальне співробітництво з Тернопільською міською радою, однак юридичні документи ще не завершено.

— “Ні Березовицька селищна рада, ні Острівська сільська рада не приймали рішення щодо організації перевезень. Це маршрут Тернопільської міської ради. Питання треба вирішувати через міську раду та обласну адміністрацію”, — відповів голова громади.

Депутати підтримали звернення громадян

Депутати на сесії підтримали звернення місцевих жителів щодо відновлення регулярних автобусних маршрутів №18, №31 та №50. Звернення було направлено до обласної військової адміністрації та Тернопільської міської ради для вирішення цієї проблеми.

Проблеми з маршрутами після 25 червня 2025 року

З 25 червня 2025 року, після того як міські автобуси припинили виїжджати за межі Тернопільської громади, маршрути №18, №31 та №50 (раніше №5 і №5А) більше не курсують на Кемпінг. Єдиним маршрутом, що продовжує обслуговувати цей мікрорайон, є №28. Жителі Кемпінгу, де ситуація з транспортом є особливо важкою, зокрема скаржаться на переповнені маршрутки.

— “Раніше ми могли зручно доїхати, а тепер автобуси до зупинки ‘Газопровід’ переповнені, і це створює незручності для всіх”, — зазначила жителька Кемпінгу Тетяна Джугла.

Влада обіцяє додатковий автобус на осінь

Андрій Галайко пообіцяв, що восени, з початком навчання, буде додано ще один автобус на маршрут. Пільговий проїзд не передбачений, за винятком учасників бойових дій, які мають право на безкоштовний проїзд.

Загалом, жителі громади вимагають відновлення регулярних автобусних рейсів і вирішення питання з переповненими маршрутками, що стало гострою проблемою в період літнього сезону, і набуде ще більшої актуальності з наближенням навчального року.

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