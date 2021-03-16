Випускники Трибухівської ЗОШ записали пісенне привітання до ювілею школи (відео)

Уже 51 рік минув з того часу, як Трибухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на Бучаччині відкрила свої двері для учнів.

Із цієї нагоди педагогічний колектив школи привітали випускники різних років. Серед них – заступниця голови підприємства «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук. Випускниці підготували для вчителів пісенний подарунок – заспівали й відзняли ролик на пісню «Учитель».

– Дорогі вчителі! Від щирого серця дякуємо вам за теплі спогади, знання, які ви щедро дарували нам протягом довгих років. Ви – справжні майстри своєї справи, які вкладають частинку душі в учнів. З вами ми навчалися, раділи першій написані букви і першому прочитаному слову, переймалися невдачами та підтримували у важку хвилину. Велика подяка педагогам, наставникам. Тим, кого ми пам‘ятаємо все життя, – наголосила Лілія Прокіпчук.

До слова, у 1954 році на базі семирічної школи в Трибухівцях була відкрита середня школа, а в січні 1970 року розпочалося навчання у новозбудованій школі на 560 місць. Зараз у Трибухівській ЗОШ навчається понад три сотні учнів.