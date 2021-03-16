У Тернопільській області стрімке поширення COVID-19. Офіційна інформація
У Тернопільській області з дня в день спостерігається ріст захворюваності на COVID-19, наголосила головний спеціаліст – терапевт управління охорони здоров’я ТОДА Лариса Матюк.
Відтак, за її словами, зі збільшенням кількості осіб, які потребують лікування COVID-19, управління охорони здоров’я працює над тим, аби розширити наявний ліжковий «ковідний» фонд у закладах охорони здоров’я.
- Тернопільщина – наразі у «помаранчевій» зоні – зазначила очільниця МОЗ Ольга Ярмоленко. – Аби область опинилася у ній, – два з п’яти показників, мають бути перевищеними впродовж трьох днів, зокрема показники гострих респіраторних захворювань, коефіцієнт виявлення інфікування, охоплення тестування, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем.
Маємо перевищення одного з індикаторних показників по визначенню регіонів із значним поширенням COVІD. Це ті показники, які визначають рівень епідеміологічної небезпеки. Є зростання рівня госпіталізацій – показники – 60,1 за 13 березня та 60,6 за 14 березня (більше 60 на 100 тис. населення).
Постійне збільшення кількості госпіталізації та кількості хворих з пневмонією свідчить про стрімке поширення COVID-19 в області.
Ольга Ярмоленко наголосила, що призводить до такого поширення нехтування карантинними правилами та рекомендаціями МОЗ, ОДА та УОЗ.
Зі свого боку, вона разом з медиками наполегливо рекомендує дотримуватися усім вимог карантину.
«Дотримуючись запроваджених правил ви допомагаєте не лише собі, а й оточуючим, в першу чергу, медикам, які вже рік працюють в умовах пандемії! Тож, бережіть себе та своїх рідних!» – додала вона.