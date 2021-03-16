У Тернопільській області стрімке поширення COVID-19. Офіційна інформація

Тернопільщина – наразі у «помаранчевій» зоні – зазначила очільниця МОЗ Ольга Ярмоленко. – Аби область опинилася у ній, – два з п’яти показників, мають бути перевищеними впродовж трьох днів, зокрема показники гострих респіраторних захворювань, коефіцієнт виявлення інфікування, охоплення тестування, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем.

Відтак, за її словами, зі збільшенням кількості осіб, які потребують лікування COVID-19, управління охорони здоров’я працює над тим, аби розширити наявний ліжковий «ковідний» фонд у закладах охорони здоров’я.

У Тернопільській області з дня в день спостерігається ріст захворюваності на COVID-19, наголосила головний спеціаліст – терапевт управління охорони здоров’я ТОДА Лариса Матюк.

Маємо перевищення одного з індикаторних показників по визначенню регіонів із значним поширенням COVІD. Це ті показники, які визначають рівень епідеміологічної небезпеки. Є зростання рівня госпіталізацій – показники – 60,1 за 13 березня та 60,6 за 14 березня (більше 60 на 100 тис. населення).

Постійне збільшення кількості госпіталізації та кількості хворих з пневмонією свідчить про стрімке поширення COVID-19 в області.

Ольга Ярмоленко наголосила, що призводить до такого поширення нехтування карантинними правилами та рекомендаціями МОЗ, ОДА та УОЗ.

Зі свого боку, вона разом з медиками наполегливо рекомендує дотримуватися усім вимог карантину.

«Дотримуючись запроваджених правил ви допомагаєте не лише собі, а й оточуючим, в першу чергу, медикам, які вже рік працюють в умовах пандемії! Тож, бережіть себе та своїх рідних!» – додала вона.