Вишиту карту України репрезентували у Латвії ініціатори акції «Україна моя вишивана»

Народні умільці Борщівщини рік тому ініціювали акцію єднання «Україна моя вишивана» і об’єднали навколо патріотичної ідеї всю країну. Полотно, на якому вишивають карту України, мандрувало упродовж року по всіх областях. А в Всесвітній День Вишиванки її репрезентували у Латвії.

– Мали честь з нагоди Дня вишиванки представити карту у Латвії. У Ризі пройшла святкова хода, яка завершилася біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Після цього урочистості продовжилися у Посольстві України в Латвії, де репрезентували наш патріотичний проект. До вишивання карти долучились українці, які проживають за кордоном, і латиші. Також репрезентувати виставку борщівських сорочок і провели майстер-клас, показали техніку вишивки нашого краю. Ця поїздка була здійснена за сприяння Товариства підтримки України і Посольства України в Латвії, – розповідає майстер Тернопільського методичного центру творчості, голова Гільдії народних умільців «Перлина» Тетяна Дяківнич.

Акція «Україна моя вишивана» стартувала 22 червня 2017 року в смт Скала-Подільська.

– Ми обійшли весь Борщівський край, всі об’єднані територіальні громади, побували в кожному селі. Провели захід у краєзнавчому музеї, також брали участь у фестивалі «Дзвони Лемківщини». Саме там народилася ідея, щоб карта мандрувала Україною. Ми бачили, що на місцевому рівні люди дуже патріотично сприйняли акцію, а коли поділилися ідеєю із учасниками фестивалю, зрозуміли, що цю карту треба відкрити для всієї країни. На фестивалі «Дзвони Лемківщини» зустрілися із народним депутатом України Олегом Барною. Він пообіцяв підтримати нашу акцію, зокрема допомогти у організації презентації вишитої карти у Верховній Раді. 17 серпня 2017-го карта почала мандрувати областями. За сприяння Олега Степановича в березні цього року ми мали змогу представити нашу акцію єднання «Україна моя вишивана» у Верховній Раді.

Вишита карта України розміром три на півтора метри вже на стадії завершення.

– Це молитовне поле єднання, яке мовою вишивки вимовляє слова «Єдиний Бог, єдина Україна». За допомогою голки та нитки, хрестик за хрестиком об’єднуємо серця українців в одне, єдине ціле, підкресливши цим самим нашу духовну і територіальну єдність. Композиція полотна складається з держаних і духовних символів – на синьо-жовтому прапорі лежить карта України. Кожна область має своєрідний колір в стилі українського, барвистого віночка. Вирішили вишивати хрестиком, бо цією технікою володіють усі, і він є символом духовного єднання. Оскільки акція стартувала у нашому районі, по боках карта має борщівський орнамент у вигляді квітів, у стилі наших квітучих вишиванок. На карті ми вишили голуба – це символ миру, – каже майстер Тернопільського методичного центру творчості, голова Гільдії народних умільців «Перлина» Тетяна Дяківнич.

До створення оберегу у вигляді вишитої карти долучилася вся Україна. Загалом приєдналися більше 7 тисяч людей. Процес створення оберегу супроводжувався патріотичними заходами. Ініціатори акції «Україна моя вишивана» вже подали заяву на встановлення рекорду України по категорії залучення найбільшої кількості людей в процес вишивання.

«Для нас дуже важливо, що до нашої акції долучилися Донецька і Луганська області, окрім цього, до вишивання карти у всіх регіонах брали участь переселенці», – каже Тетяна Дяківнич. – «Плануємо провести ще другий етап акції. Карта буде мандрувати тим самим маршрутом, який вона пройшла по областях. Готуємо до друку книгу, яка дасть можливість людям віртуально мандрувати у тих місцях, де карта побувала – це багато музеїв, бібліотек, навчальних закладів».

Акція «Україна моя вишивана» триватиме до 22 червня 2018 року. До цієї дати учасники патріотичного проекту будуть вишивати карту. Її репрезентація, а також книги «Історія створення Соборного поля любові України», запланована на фестивалі «Україна моя вишивана» 24 серпня у смт Скала-Подільська Борщівського району.