Міська рада хоче залишити для школи мистецтв ім.Герети приміщення на вул.Медова

У квітні цього року було прийняте рішення про реорганізацію школи мистецтв ім. Герети. Сьогодні, 31 травня, на засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього середовища та природокористування депутати розглядали питання про приміщення для школи. Депутати міської ради хочуть залишити приміщення школи на вул. Медова 5 для навчання дітей, – пише Овід.

“На території 21 школи відбуватиметься повністю навчальний процес учнів від 1 по 11 клас. Зокрема діти, які навчаються на образотворчому та хореографічному відділенні. У приміщенні на вул. Медова 5 ми хочемо залишити музичне відділення. Тому, що близько до музичного училища та філармонії. Навчатимуться там діти починаючи від 5 класу ”, – каже директор школи мистецтв ім. Герети Марія Гудима.

Нагадаємо, що учителі, батьки та учні багаторазовими акціями протесту виступали проти реорганізації школи мистецтв. Аргументуючи – школу ліквідують. Проте депутати на сесії міської ради прийняли рішення про те, щоб приєднати обласну експериментальну школу мистецтв ім. Герети до 21 тернопільської школи. Тернополяни таким рішенням були обурені та заявляли, що скасовуватимуть його у суді.