Виставка картин Олега Шупляка стане частиною історичної події у культурному житті Королівства Таїланд

Виставка картин українського митця Олега Шупляка залишиться в Бангкоці ще на два тижні. Беручи до уваги високу зацікавленість відвідувачів роботами художника Бангкокський центр мистецтва та культури (BACC) продовжив експозицію картин до 28 жовтня 2018 року.

Приємним є той факт, що з 19 жовтня в приміщенні BACC розпочне роботу BkkArtBiennale, головна культурна подія Таїланду в 2018 році, що буде проходити в Бангкоку вперше. Підготовка до неї тривала останні декілька років, а кількість залучених виставкових площ налічує тисячі квадратних метрів у престижних виставкових та торгових центрах тайської столиці.

Таким чином виставка організована Посольством України стане частиною і цієї масштабної та історичної події у культурному житті Королівства Таїланд.

BACC є одним з найвідвідуваніших мистецьких центрів країни, щороку центр відвідує близько 2 млн. людей, серед яких студенти, дипломати, гості міста, представники ділових кіл.

Олег Шупляк – український художник, відомий своєю серією картин оптичних ілюзій з подвійним, а то й потрійним змістом під назвою «Двозори». Пан Олег є також автором офіційного логотипу до 200-річчя Тараса Шевченка. Його роботи вже побували в багатьох куточках світу, а сьогодні – це перша персональна виставка художника в Азії.

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