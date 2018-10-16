Політика 

У Тернополі вчать, що таке «політика», успішні люди області та України

Redaktor 32 Views Прокоментуй!

«Сила Людей» Тернополя продовжує серію внутрішньопартійних навчальних семінарів “Школа політичної освіти”. Члени партії та прихильники мають нагоду поспілкуватися з міськими головами, діючими депутатами, ТОП-політиками країни, перейняти їхній досвід, успішні кейси тощо.

«Нещодавно стартували з проектом “Школа політичної освіти”. На учасників чекають цікаві лектори, нові знання, чітке розуміння невідворотних змін на своїй вулиці, в місті, країні. Наша мета – сформувати фахове, політично-освідчене партійне середовища з чіткими позиціями і розумінням того, що буде робити «Сила Людей» в майбутньому!»,- розповідає один з лідерів тернопільської «Сили людей», співорганізатор семінарів Ігор Турський.

Всього «Школа політичної освіти» включає в себе 10 семінарів від різних лекторів. Учасники семінару уже послухали дві лекції. Першим з темою “Розвиток громади. Чому українські міста такі різні?” виступив один з лідерів всеукраїнської команди «Сила Людей», успішний політик та управлінець, міський голова Чорткова – Володимир Шматько.

Другим лекцію про «Місцеве самоврядування. Хто за що відповідає і на що впливає? Міський голова, виконавчий комітет, сесія. Залучення громади до співпраці з владою” виступив один з лідерів тернопільської команди «Сила Людей», успішний політик, депутат міської ради Тернополя VI-VII скликань, секретар міськради VI скликання Ігор Турський.

Далі на учасників семінару чекає обмін досвідом із успішними політиками з різних куточків України. Читатиме лекцію також лідер партії Олександр Солонтай.

За словами Ігоря Турського, долучатися до семінарів можуть всі небайдужі і активні люди, які бачать себе в політиці, або ж просто хочуть у ній краще розумітися.

«Наші лектори – це успішні люди з практичними знаннями. Це депутати різних рівнів, викладачі Інституту Політичної освіти, NDI, «Школи мерів»,- наголосив Ігор Турський.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *