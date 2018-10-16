У Тернополі вчать, що таке «політика», успішні люди області та України

«Сила Людей» Тернополя продовжує серію внутрішньопартійних навчальних семінарів “Школа політичної освіти”. Члени партії та прихильники мають нагоду поспілкуватися з міськими головами, діючими депутатами, ТОП-політиками країни, перейняти їхній досвід, успішні кейси тощо.

«Нещодавно стартували з проектом “Школа політичної освіти”. На учасників чекають цікаві лектори, нові знання, чітке розуміння невідворотних змін на своїй вулиці, в місті, країні. Наша мета – сформувати фахове, політично-освідчене партійне середовища з чіткими позиціями і розумінням того, що буде робити «Сила Людей» в майбутньому!»,- розповідає один з лідерів тернопільської «Сили людей», співорганізатор семінарів Ігор Турський.

Всього «Школа політичної освіти» включає в себе 10 семінарів від різних лекторів. Учасники семінару уже послухали дві лекції. Першим з темою “Розвиток громади. Чому українські міста такі різні?” виступив один з лідерів всеукраїнської команди «Сила Людей», успішний політик та управлінець, міський голова Чорткова – Володимир Шматько.

Другим лекцію про «Місцеве самоврядування. Хто за що відповідає і на що впливає? Міський голова, виконавчий комітет, сесія. Залучення громади до співпраці з владою” виступив один з лідерів тернопільської команди «Сила Людей», успішний політик, депутат міської ради Тернополя VI-VII скликань, секретар міськради VI скликання Ігор Турський.

Далі на учасників семінару чекає обмін досвідом із успішними політиками з різних куточків України. Читатиме лекцію також лідер партії Олександр Солонтай.

За словами Ігоря Турського, долучатися до семінарів можуть всі небайдужі і активні люди, які бачать себе в політиці, або ж просто хочуть у ній краще розумітися.

«Наші лектори – це успішні люди з практичними знаннями. Це депутати різних рівнів, викладачі Інституту Політичної освіти, NDI, «Школи мерів»,- наголосив Ігор Турський.