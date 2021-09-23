Тернопіль у “жовтій зоні”. Які діють обмеження

Відповідно до встановленого «жовтого» рівня епіднебезпеки, з 23 вересня у Тернополі діятимуть наступні обмеження:

школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

заборонено масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Обмеження не застосовуватимуться у разі наявності в понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб до 18 років, жовтих або зелених COVID- сертифікатів.