Як є і як буде: облагороджують подвір’я собору в Чорткові

З 1 липня розпочали втілювати в життя проект архітектора Сергія Гори по благоустрою території собору Апостолів Петра і Павла в Чорткові.

Перший етап полягає в демонтажі старих бетонних конструкцій, вирівнюванні землі та заливці нових підпірних стійок з боку вулиці Подільської.

На фото: як є зараз і як буде по завершенні робіт.

Парафія собору просить про фінансову допомогу:

➡️ Отримувач:

ПАРАФІЯ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА М. ЧОРТКІВ БУЧАЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ

➡️ ЄДРПОУ: 21164763

➡️ IBAN: UA643385450000026004300718741

➡️ МФО: 338545

➡️ Призначення:

БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА