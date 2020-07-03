15:09 | 3.07.2020
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Як є і як буде: облагороджують подвір’я собору в Чорткові

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 1 липня розпочали втілювати в життя проект архітектора Сергія Гори по благоустрою території собору Апостолів Петра і Павла в Чорткові.

Перший етап полягає в демонтажі старих бетонних конструкцій, вирівнюванні землі та заливці нових підпірних стійок з боку вулиці Подільської.

На фото: як є зараз і як буде по завершенні робіт.

Парафія собору просить про фінансову допомогу:

➡️ Отримувач:
ПАРАФІЯ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА М. ЧОРТКІВ БУЧАЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ
➡️ ЄДРПОУ: 21164763
➡️ IBAN: UA643385450000026004300718741
➡️ МФО: 338545
➡️ Призначення:
БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА

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