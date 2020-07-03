Як є і як буде: облагороджують подвір’я собору в Чорткові
З 1 липня розпочали втілювати в життя проект архітектора Сергія Гори по благоустрою території собору Апостолів Петра і Павла в Чорткові.
Перший етап полягає в демонтажі старих бетонних конструкцій, вирівнюванні землі та заливці нових підпірних стійок з боку вулиці Подільської.
На фото: як є зараз і як буде по завершенні робіт.
Парафія собору просить про фінансову допомогу:
➡️ Отримувач:
ПАРАФІЯ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА М. ЧОРТКІВ БУЧАЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ
➡️ ЄДРПОУ: 21164763
➡️ IBAN: UA643385450000026004300718741
➡️ МФО: 338545
➡️ Призначення:
БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА