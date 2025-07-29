Якість питної води на Тернопільщині під загрозою: результати перевірок водопостачання
У результаті проведених комісійних обстежень об’єктів водопостачання в Тернопільському районі, виявлено значні порушення, які можуть вплинути на якість питної води для населення. З початку 2025 року спеціалісти відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з представниками місцевих органів самоврядування обстежили 98 об’єктів водопостачання восьми територіальних громад Тернопільського району, а саме: Козівської, Байковецької, Великогаївської, Залозецької, Озернянської, Підгороднянської, Великоберезовицької, та Скорівської громад.
Виявлені порушення:
Загалом 86 об’єктів (79 %) мають серйозні порушення, серед яких:
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відсутність проектної документації на організацію зон санітарної охорони джерел питного водопостачання (на більшості об’єктів);
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відсутність технологічного регламенту для об’єктів централізованого водопостачання;
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порушення зони санітарної охорони;
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недостатній санітарно-технічний стан об’єктів (не покошені території, відсутність кранів для відбору води);
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не погоджені графіки лабораторного контролю;
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відсутність систем доочистки та знезараження питної води на більшості сільських водопроводів;
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відсутність балансоутримувачів на деяких об’єктах водопостачання через адміністративно-територіальну реформу.
Результати лабораторних досліджень:
Проведено 40 проб води, з яких 19 (47 %) не відповідали нормативним показникам якості. Для вирішення цієї проблеми, керівникам підприємств надано пропозиції щодо усунення виявлених порушень та приведення об’єктів до нормативних вимог.
Контроль і подальші кроки:
Питання забезпечення населення району якісною питною водою було заслухано на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС при Тернопільській районній військовій адміністрації. Виконання рекомендацій Держпродспоживслужби взято на контроль.
Заключення:
Ці заходи спрямовані на поліпшення якості водопостачання в районі, а також на забезпечення населення безпечними умовами для вживання питної води. Усі виявлені порушення будуть оперативно усунені завдяки тісній співпраці місцевих органів влади та спеціалістів.