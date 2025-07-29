Трагічний наїзд на Тернопільщині: водій, що втік, затриманий поліцією

29 липня 2025 року, о 10:33, на лінію 102 надійшло повідомлення про трагічну подію в селі Джурин Чортківського району. На одній із вулиць було виявлено тіло чоловіка, від травм якого він помер на місці. Встановлено, що його смерть настала внаслідок наїзду транспортного засобу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції. Під час розслідування вдалося встановити особу загиблого – ним виявився місцевий житель, 1958 року народження. Незабаром поліцейським вдалося розшукати і водія, який втік з місця аварії.

50-річного жителя Чорткова було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Водій був доставлений до відділу поліції, де у нього був взятий забір крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння. Автомобіль, причетний до ДТП, вилучено та поміщено на арешт майданчик.

За фактом аварії було розпочато кримінальне провадження. Поліція продовжує розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.