Допомога і сервіси для бізнесу: на Тернопільщині побільшало підприємців

Станом на 1 липня 2025 року на обліку в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 69073 платники податків за основним місцем обліку. Із них 26710 – юридичні особи, 42363 – фізичні особи – підприємці.

Упродовж першого півріччя цього року на податковий облік в області взято 3231 нових суб’єкта господарювання, зокрема 338 юридичних осіб та 2 893 фізичних осіб – підприємців. За той самий період 123 юридичні особи та 2669 фізичних осіб – підприємців припинили діяльність.

Порівняно з першим півріччям 2024 року, кількість юридичних осіб збільшилася на 527 (2%), а фізичних осіб – підприємців – на 298 (0,7%).

Ці дані свідчать, що навіть в умовах воєнного часу громадяни та бізнес ухвалюють рішення започатковувати та розвивати власну справу.

Податкова служба Тернопільщини забезпечує належний рівень інформаційного супроводу та сервісної підтримки платників. Для зручності користувачів доступні сучасні електронні сервіси, зокрема:

Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua/) та мобільний застосунок «Моя податкова» (https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/ ) – для подання звітності, перевірки стану розрахунків, отримання адміністративних послуг;

Інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» (https://zir.tax.gov.ua/) – для пошуку відповідей на актуальні питання;

вебпортал ДПС України (https://tax.gov.ua/) та субсайт ГУ ДПС у Тернопільській області (https://tr.tax.gov.ua/), офіційні сторінки у соціальних мережах.

Використання онлайн-інструментів дозволяє ефективно комунікувати з податковою службою, своєчасно отримувати необхідну інформацію, уникати помилок у звітності та заощаджувати час.

Головне управління ДПС у Тернопільській області і надалі сприятиме розвитку підприємництва, надаючи необхідну підтримку через якісні сервіси та консультації.