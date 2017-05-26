Яким новим начальником Чортківського відділу поліції задоволені активісти

Нещодавно відбулося закрите засідання колегії у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Зокрема там розглядали і кадрові питання стосовно посади начальника Чортківського відділу поліції. Члени колегії запропонували до розгляду кандидатуру підполковника Андрія Свинарчука, який сьогодні працює на посаді начальника відділу боротьби з організованою злочинністю управління карного розшуку. Про це повідомляє голова представництва ГО «Антикорупційний комітет Майдану» в області Роман Марценишин.

У свою чергу члени чортківський осередку ГО «АКМ» поцікавилися думкою громади міста Чорткова, щодо майбутнього очільника місцевої поліції. Скликали збори та опитали активних громадян міста. Значна більшість жителів міста висловила позитивне ставлення, щодо кандидатури Свинарчука Андрія Степановича, адже знають його активну життєву позицію та відповідальне ставлення до роботи. Починав він свою кар’єру із допомоги громадянам на посаді дільничого та більше 16 років пропрацював на оперативній роботі. Нещодавно розкрив резонансну справу де кілька осіб здійснювали збут психотропних речовин на території м. Тернополя через мережу Інтернет, шляхом прийняття замовлення у месенджерах “Telegram” та інших соцмережах і переказ грошей на банківські картки. Було затримано четверо осіб, які очікують покарання за скоєні злочини.

Можна сміливо підсумувати, що громадськість міста Чорткова підтримує рішення членів колегії призначити на посаду начальника Чортківсього відділу поліції Андрія Степановича Свинарчука, – каже Роман Марценишин.