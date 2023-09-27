З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети

В Україні не прийматимуть деякі купюри та монети з 1 жовтня. Зокрема, йдеться про дрібні монети в 1, 2, 5 і 25 копійок.

Також із обігу виведуть паперові купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн, випущені до 2003 року або раніше. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

До 30 вересня ці купюри та монети можна буде обміняти в банках на нові. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Куди звертатися українцям?

До Національного банку України.

До уповноважених банків:

АТ “Ощадбанк”;

АТ КБ “ПриватБанк”;

АТ “Райффайзен Банк”;

АТ “ПУМБ”.

Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків, додали в Нацбанку.

“Важливо! Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну”, – йдеться в повідомленні.