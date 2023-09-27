Чортківська влада виділила понад пів млн.грн. на підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти воїнів

До Дня захисників та захисниць України, яке цьогоріч відзначатимуть 1 жовтня, Чортківська міська рада підтримає сім’ї загиблих та безвісти зниклих воїнів із Чортківської громади.

Із бюджету громади виплатять по 10 000 грн 42 сім’ям загиблих Героїв із нашої громади та 10 сім’ям офіційно безвісти зниклих воїнів у рамках «Програми підтримки військовослужбовців Чортківської міської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2023-2025 рр.».