З 25-го травня відновлює роботу міський та міжміський транспорт у більшості районів Тернопільщини. Відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря №32 від 18.05.2020р. затверджено ряд вимог щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Однак, рішення про відновлення транспортної мережі залежить від епідситуації в регіоні. Приймають його члени комісій ТЕБ та НС. Фахівці Держпродспоживслужби у складі комісій обстежили приміщення автостанцій на предмет готовності до роботи в умовах карантину.

ДОВІДКА. Перевезення пасажирів громадським міським, приміським, міжміським транспортом (окрім метрополітену) та на міжобласних і міжнародних маршрутах повинно здійснюватися з урахуванням цих рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Перевізником має бути визначена відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.

При вимірюванні температури тіла контактним методом, необхідно забезпечити обов’язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія після кожного його використання, згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечена можливість дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар’єрів (кабіна водія ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між водієм та пасажирами тощо). Всі члени екіпажу повинні знаходитись в респіраторах (без клапану) або медичних масках. Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску. Поруч з пасажирськими дверима розміщується нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування пасажирським транспортом. Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб, якщо інше не встановлено правилами карантину.

У разі здійснення перевезення з/до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду.

У кожному транспортному засобі повинно бути забезпечено інформування пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби СОУЮ-19 доступним способом, зокрема оголошення в салоні, наочна інформація тощо. Перед кожним рейсом проводиться вологе прибирання транспортного засобу з використанням миючих та дезінфікуючих засобів, у тому числі місць контакту рук пасажирів (поручні, місця сидіння тощо). За можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні антисептики з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. За сприятливих погодних умов рекомендовано здійснювати перевезення при відкритих вікнах. На кожному вході в приміщення автостанцій необхідно:

розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби СОУЮ-19;

організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту.

Дозволяється одночасне перебування в приміщенні автостанції не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування пасажирів.

Обмеження контакту між працівниками та пасажирами повинно здійснюватися шляхом організації екранів у касах продажу квитків (з плівки, скла, прозорого пластику тощо) та дотримання принципу соціального дистанціювання (1,5 метри) в чергах.

Робота залів очікування рейсу не дозволяється.

Допуск пасажирів та перебування в приміщенні автостанції дозволяється лише у респіраторі або у захисній масці.

Адміністрація автостанції не допускає утворення черг у місцях можливого скупчення пасажирів. У місцях потенційного скупчення пасажирів повинно бути нанесене тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри. Продаж квитків забезпечується в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб.

Забезпечується можливість придбання квитків через мережу Інтернет та інформування пасажирів про таку можливість.

Адміністрація автостанції повинна забезпечити:

наявність засобів індивідуального захисту та контроль за їх використанням працівниками (захисні маски, рукавички для осіб, які проводять прибирання та

дезінфекцію) та проведення навчання з працівниками щодо правильності використання засобами індивідуального захисту;

наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;

очищення і дезінфекцію поверхонь у приміщеннях автостанції з використанням дезінфекційних засобів не рідше ніж кожні 6 годин, протирання поверхонь до яких часто торкаються руками (дверні ручки, поручні тощо) дезінфекційними засобами протягом робочого дня;

регулярне провітрювання (кожні 2 години) робочих приміщень;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок/рушників разом з іншими побутовими відходами з подальшою утилізацією;

розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок/рушників у місцях загального користування;

обмеження масових зборів працівників у закритих приміщеннях;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику, визначених відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (СОУЮ-19)», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

Працівники автостанції зобов’язані:

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу на 3 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання тощо;

утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;

у разі виникнення ознак респіраторних захворювань, утриматись від відвідування робочого місця та дотримуватись самоізоляції.