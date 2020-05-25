У Львові судитимуть двох тернопільських поліцейських

На Тернопільщині повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень 2 працівникам патрульної поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

За версією слідства, у квітні 2020 року, на одній із вулиць обласного центру правоохоронці безпідставно застосували до мешканця м.Тернополя фізичну силу та спецзасоби, спричинивши йому фізичний біль та тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.365 КК України здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.