З пневмонією у Монастириській районній лікарні — 69 пацієнтів

Про це сьогодні повідомила аміністрація КНП “Монастириська ЦРЛ”.

Як йдеться у повідомленні, станом на 27.10.2020 р. 09.00 год. ранку в стаціонарі перебувають 52 особи з короновірусною інфекцію та 18 осіб з підозрою на COVID-19 , з пневмоніями 69 осіб.

За останню добу поступило: 3 особи з короновірусною інфекцією та 8 осіб з підозрою.

Звертайте увагу на своє здоров’я і не забувайте про здоров’я своїх близьких.

ПАМ’ЯТАЙТЕ носіння масок, миття рук і дотримання захисної дистанції 2 метри – кращий спосіб захистити себе від вірусу. Паніка і стрес шкодять вашій імунній системі.

І найголовніше залишайтесь оптимістичними. Це закінчиться колись рано чи пізно.