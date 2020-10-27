Голова обласної ради Віктор Овчарук очолить перинатальний центр «Мати і дитина»

Сьогодні, 27 жовтня, відбулося засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради, – про це повідомляє Терміново.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника цього підприємства надійшли документи від одного претендента – Віктора Овчарука. На засіданні конкурсної комісії прийнято рішення про допуск його до участі у конкурсі.

Члени комісії заслухали конкурсну пропозицію Віктора Овчарука. Претендент представив основні цілі плану реформування підприємства; заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків; пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства та підвищення ефективності його діяльності; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності центру.

Після проведення процедури голосування члени конкурсної комісії визнали Віктора Овчарука переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, Віктор Овчарук 20 жовтня, напередодні виборів і розпуску діючої облради подав декларацію як претендент на посаду керівника обласного перинатального центру.