З початку року тернопільські аудитори забезпечили відшкодування втрат на 19,6 млн грн

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області впродовж січня-травня поточного року виявили втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 30,3 млн грн та вжили заходів щодо відшкодування втрат на суму 19,6 млн грн.

За результатами ревізій керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли 14 управлінських рішень, за результатами державних фінансових аудитів виконали 24 пропозиції.

За вчинені фінансові порушення 87 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 10 фінансових санкцій.

Правоохоронні органи розпочали 11 досудових розслідувань за розглядом переданих матеріалів ревізій та вручили 10 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.