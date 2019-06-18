Що чекає випускників тернопільських інтернатів і як можна допомогти їм?

Проблеми випускників інтернатних закладів та шляхи їх вирішення обговорили на прес-конференції у «Тернопільському Прес Клубі». Надійним партнером таких дітей є благодійний фонд «Майбутнє сиріт», який і організував дану подію. Донесення до суспільства такої інформації сприяє соціалізації випускників інтернатів, адже кожен може долучитись до доброї справи.

Діти-сироти є категорією, що має право на всі види безоплатної правової допомоги. Система БПД завжди готова допомогти вирішити проблеми правового характеру таких дітей.

«Ми завжди готові надати правову консультацію, як на прийомі, так і через засоби зв’язку таким дітям, проте, щоб отримати вторинну правову допомогу необхідно подати деякі документи» – зазначив директор Тернопільського МЦ Юрій Гордєєв.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома розповідала про пільговий вступ студентів-сиріт в училища та університети, а також їхнє житлове і стипендіальне забезпечення.

«Система БПД працює не лише в цивільних справах. Якщо дітям-сиротам доведеться спілкуватись з правоохоронними органами у статусі підозрюваного чи обвинуваченого – у них завжди є право на захист. І, звісно, якщо застосовується адміністративне чи кримінальне затримання – затриманій особі обов’язково надається безоплатний захист адвоката, а правоохоронці зобов’язані поінформувати про це» – наголосила директор Регіонального центру Ірина Хондогій, яка також презентувала присутнім діяльність системи БПД в області.

Про благодійну акцію «Валіза підтримки випускнику» розповів голова БФ «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Психолог Ірина Вакалюк розповіла про послуги фонду в перші 6 місяців соціалізації та адаптації випускників.

Заступник начальника Служби у справах дітей Тернопільської ОДА Мая Шимашис покроково розповіла про реєстрацію на квартирний облік дітей з числа сиріт до 18 років.