Служба автомобільних доріг у Тернопільській області до 2022 року хоче відновити 715,5 км доріг області

Шляховики днями надали пропозиції до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення до 2022 року. В.о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Юрій Ходаковськимй передав перелік доріг, котрі потребують відновлення, в Укравтодор. В першу чергу важливо відновити західний та південний напрямки, зокрема дорогу до Івано-Франківська, Стрия та Чернівців.

Мережа доріг загального користування державного значення Тернопільщини становить 1485,5. Більшість була збудована у 70-их роках минулого століття і з тих пір зазнала значних руйнувань. Впродовж останніх 4 років поточний середній ремонт здійснили на головних транспортних артеріях області: Тернопіль-Хмельницький, Тернопіль-Львів, Обхід Тернополя, на етапі завершення – Тернопіль-Дубно. Та завдань у шляховиків ще багато.

Фахівці Служби автомобільних доріг у Тернопільській області пропонують відновити за кошт Державної економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення до 2022 року 715,5 км доріг області. Мова йде і про поточний середній, і про капітальний ремонти та нове будівництво.

Нове будівництво

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області продовжує відстоювати необхідність будівництва ІІ -ої черги обходу Бережан. Це старовинне місто десятки років потерпає від жвавого руху по міжнародній трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка , котра проходить через населений пункт. Впродовж 2018-2019 років Служба разом з Бережанською міською радою здійснили капітальний ремонт відрізка автошляху у Бережанах, однак це не може зменшити кількість транспорту, від вібрацій та викидів якого потерпають містяни.

Ще один важливий об’єкт будівництва – на трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Йдеться про обхід Теребовлі. Древнє місто страждає від тої ж проблеми, що й Бережани. Більшість вулиць мають вузьку проїзну частину, круті повороти. Часто через це виникають затори, а вібрації завдають шкоди домівкам мешканців міста та комунальному майну. Змінити ситуацію зможе будівництво обходу Теребовлі, протяжністю 19,3 км.

Тернопільські дорожники також просять профінансувати будівництво транспортної розв’язки на трасі М-19 ( 444 кілометр), а саме шляхопроводу над залізничною колією у Заліщицькому районі.

Капітальний ремонт

За оцінкою дорожників, капітального ремонту потребують три об’єкти на дорогах міжнародного і національного значення.

17,5 км автошляху М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (західний напрямок).

40,2 км траси М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (південний напрямок).

Шляхопровід у селі Струсів, через яке пролягає дорога Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

Поточний середній ремонт

Значно більшу протяжність автомобільних доріг Служба автомобільних доріг у Тернопільській області змогла би відновити поточним середнім ремонтом. Це 49,6 км дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка,

87,9 км автошляху М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече,

58,1 км траси М-06 Кременець-Біла Церква-Ржищів-Софіївка,

69,9 км дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль,

51,1 км автошляху Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський,

56,2 км напрямку Р-43 /М-19/-Ланівці-/Н-02,

43,1 км Р-26 Острог-Кременець,

40,7 км Р-39 Броди-Тернопіль.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області внесла до переліку пропозицій до Державної програми і відновлення поточним середнім ремонтом дороги територіального значення Тернопіль-Скалат-Жванець.

Так, проблеми на дорогах Тернопільської області є. На жаль, фінансування галузі десятки років було за залишковим принципом. Та зі стартом роботи Дорожнього фонду відновлення мережі доріг державного значення Тернопільщини стало можливим.