За три дні в області зафіксували вже 50 хворих на небезпечну хворобу

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» в області за три дні зафіксували вже 50 випадків зараження вітряної віспи. Так, 9 жовтня – 11 випадків, 8 жовтня – 15, 7 жовтня – 24.

“Вітрянка” або вітряна віспа – це інфекційне дуже заразне захворювання, яке найчастіше уражає дітей. Хворий на вітряну віспу вважається заразним в середньому протягом 10-12 днів: від 1-2 днів до появи висипу, весь період висипання, до 5 діб після появи останнього висипу (пухирця – везикули).