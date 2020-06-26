У Тернополі перейменували вісім навчальних закладів

На засіданні 51-ої сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення змінити найменування восьми закладів освіти Тернопільської міської ради та затвердити статути цих закладів.

Рішення ухвалено з метою приведення найменувань та установчих документів закладів освіти Тернопільської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань.

Наголошуємо батькам учнів, що у навчальному процесі цих навчальних закладів нічого не змінюється. Зміна стосується лише юридичної назви установ.

Відповідно до рішення:

1. Тернопільську спеціалізовану загальноосвітню школу І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №1 Тернопільської міської ради, скорочене найменування Тернопільська початкова школа №1;

2. Тернопільський навчально-виховний комплекс №7 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №2 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №2;

3. Тернопільський навчально-виховний комплекс №28 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №3 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №3;

4. Тернопільський навчально-виховний комплекс №32 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №4 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №4;

5. Тернопільський навчально-виховний комплекс №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу №5 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ №5;

6. Тернопільську спеціалізовану загальноосвітню школу І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську початкову школу «Ерудит» Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТПШ «ЕРУДИТ»;

7. Тернопільський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №30» Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільську гімназію №30 Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТГ №30;

8. Тернопільську школу допризовної підготовки Тернопільської міської ради Тернопільської області перейменовано на Тернопільський міжшкільний ресурсний центр Тернопільської міської ради, скорочене найменування ТМРЦ ТМР;



Керівникам закладів освіти, найменування яких змінені цим рішенням, необхідно здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів у встановленому законодавством порядку.