Природоохоронна територія в Україні, в межах Гусятинського та, частково Підволочиського районів Тернопільської області заповідник «Медобори» перейди до сфери управління Міндовкілля.

Крім “Медоборів”, буде передано ще п’ять природних заповідників. Це будуть Поліський, Ялтинський гірсько-лісовий, «Дніпровсько-Орільський», Рівненський та Черемський.

Підпорядкування установ природно-заповідного фонду Міністерству дасть можливість:

🔗 забезпечити реалізацію екологічної політики держави по виконанню завдань щодо охорони, відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних комплексів, збереження біорізноманіття;

🔗 розвинути єдину систему фінансування та залучення інвестиційних коштів за рахунок використання наукового потенціалу, що зменшить тиск на Державний бюджет України;

🔗 проводити ефективну міжнародну природоохоронну політику та належним чином забезпечувати виконання міжнародних зобов’язань України;

🔗 вести природоохоронну діяльність цих установ на сучасному нормативно-методичному та науковому рівні, що має пріоритетне значення для охорони та відтворення генофонду тваринного і рослинного світу, перш за все – видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, збереження типових та унікальних для країни ландшафтів, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.

Довідка

Заповідник “Медобори” створено з метою збереження у природному стані унікальних природних комплексів Подільських Товтр (Медоборів), генофонду рослинного і тваринного світу та використання їх у наукових цілях. На території заповідника «Медобори» функціонують екологічні стежки «Гостра Скеля», «Пуща відлюдника», «Богит». До 2010 року частиною заповідника був його філіал — «Кременецькі гори» (нині Національний природний парк «Кременецькі гори»).