Лікарні по області, де госпіталізовано хворих на COVID-19, заповнені на 41,9%, по місту – 64,1%

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації повідомляє: в Тернопільській області заповнено 41,9% ліжок закладів охорони здоров’я першої хвилі, які передбачені для надання стаціонарної медичної допомоги хворим з СOVID-19 (станом на 13.08.2020).

🔸 Всього ліжок в ЗОЗ, передбачених для лікування CОVID-19: 611.

🔸 В готовності до госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перебувають 17 закладів.

🔸 Зайняті хворими та з підозрами на СОVID-19 по області: 41,9%%.

🔸 Зайняті хворими на СОVID-19 (без підозр) по області: 25,2%.

🔸 Зайняті хворими та з підозрами на СОVID-19 по м.Тернопіль: 64,1%.

🔸 Зайняті хворими на СОVID-19 (без підозр) по м.Тернопіль: 42,3%.