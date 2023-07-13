Володимир Болєщук відвідав один з головних реабілітаційних медзакладів Тернопільщини

З кожним днем все більше зростає потреба у реабілітаційних послугах. З метою контролю якості медичного обслуговування, Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської облради, ініціює питання створення спостережних рад при комунальних медичних закладах області. Такі ради мають стати дієвим інструментом контролю ефективності роботи медичного закладу та якістю надання медичних послуг пацієнтам.

Володимир Болєщук відвідав одну з головних лікарень реабілітації на Тернопільщині та в ході робочого візиту обговорив з головним лікарем проблемні питання та пропозиції щодо вдосконалення якості надання медичних послуг.

«Для нас важливо, щоб в обласних комунальних закладах надавались якісні медичні послуги, — каже Володимир Болєщук. — Нам важливо зосередитись на тому, щоб забезпечити у кожному медичному закладі комунальної власності якісну медичну допомогу. Цей процес потрібно контролювати на всіх рівнях. Зробити це можна за допомогою спостережних рад, куди ввійдуть представники громадськості, обласної ради, військової адміністрації, депутати.

Впродовж останніх років у лікарні зробили ремонт приміщень, закупили нове обладнання та покращили територію навколо медзакладу. Лікарня — затребувана. Тут лікуються люди не лише з області, але й з інших регіонів України та інших держав.

Серед них і військовослужбовці, які проходять реабілітацію після травм. Одним із бійців, які проходять тут реабілітацію є Іван. Воює чоловік від початку повномасштабного вторгнення, однак після поранення ноги на Запорізькому напрямку лікується у лікарні.

«Відношення тут добре, їсти приносять в палату. Палата на 3 людей, всі військовослужбовці. Побутові умови теж дуже хороші. Завжди питають чи щось потрібно, медикаменти дістають, які необхідні», — сказав Іван.