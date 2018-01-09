Зарваницька ікона Матері Божої повертається до Зарваниці

13 січня, у переддень празника Обрізання Господнього та св. Василія Великого, до Марійського духовного центру «Зарваниця» повертається копія ікони Зарваницької Матері Божої. Вірні зустрічатимуть її о 20.00 перед Собором. Відтак, о 22.00 відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).

Архиєпископ Василій запрошує вірних до Зарваниці на спільну молитву перед коронованою іконою Матері Божої, щоб просити у Бога благословення на Новий 2018 рік.

Пригадуємо, що знакова подія для УГКЦ відбулася 15 жовтня 2017 року у Ватикані. Тоді Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, що стало актом чергового визнання її у католицькому світі та потвердженням чудодійної сили.

На урочистій Літургії, яка відбулася на площі святого Петра у Римі, Понтифік молився перед іконою, а відтак вона подорожувала теренами Італії, Європи, об’єднуючи у молитві за Україну тисячі українських заробітчан.

прес-служба архиєпархії

Розпорядок богослужінь у Марійському духовному центрі «Зарваниця» 13-14 січня 2018 р. Б.:

13 січня – Навечір’я Обрізання Господа нашого Ісуса Христа

8.00 – Божественна Літургія

10.00. – Божественна Літургія

18.00 – Велика Вечірня з Литією

20.00 – зустріч Зарваницької ікони Матері Божої

Колядки, щедрівки, вертепи і «Маланка»

22.00 – Архиєрейська Літургія, яку очолить Архиєпископ та Митрополит Василій (Семенюк). Святкування Старого Нового року

14 січня – Обрізання Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого

8.00 – Утреня

9.00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Освячення води

12.00 – Божественна Літургія. Освячення води

14.00 – Божественна Літургія.

17.00 – Вечірня.