На Тернопільщині з початку року виявили 60 неналежно оформлених працівників

У січні-березні 2021 року інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській області провели 179 заходів державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, під час яких виявили 196 порушень вимог законодавства про працю.

Під час заходів державного контролю виявили 60 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин, з них – 13 виконували роботу на підставі цивільноправових договорів, які мали ознаки трудових та ще 7 були зайняті без повідомлення ДПС.

Інспектори виявили 7 суб’єктів господарської діяльності області, які мали заборгованість із виплати заробітної плати 998 працівникам, у тому числі 215 звільненим на загальну суму 2,1 млн грн.

За 3 місяці цього року виявлено 2 суб’єктів господарської діяльності, які порушували мінімальні гарантії в оплаті праці стосовно 26 працівників.

Нагадаємо, в області тривають інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань подолання незадекларованої праці з урахуванням протиепідеміологічних заходів. Загалом, з початку року здійснено 1373 безпосередніх інформаційних візитів до роботодавців.