Зарваниця об’єднала матерів у молитві

12 жовтня відбулася проща спільнот «Матері в молитві» разом із священниками-духівниками Львівської архиєпархії, Київської, Донецької та інших єпархій УГКЦ до Марійського Духовного центру в Зарваниці, присвячена молитві за Україну, військових та нашу Перемогу! Повідомляє пресслужба МДЦ

З нагоди прощі була відслужена Архиєрейська Літургія, яку очолив владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату у співслужінні з владикою Володимиром Фірманом, єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та чисельними священниками із інших єпархій та екзархатів.

“Сьогодні також наші матері в молитві з різних околиць великої України, бо власне Львівська архиєпархія, Київська, Донецька, але впевнений є матері з усіх інших сторін нашої великої України, ви є тими руками які тримають небо над усіма нашими захисниками. Власне ваші молитви це безупинна вервиця слів любові до Бога і до наших дітей дають сили крокувати вперед. Як багато чудес досвідчуємо в тих найскладніших обставинах життя. Ми точно з вами маємо знати один важливий секрет християнського життя і християнського життя, молитва батьків, молитва матерів може випросити у Бога найнеможливіших речей, найскладніших чудес. І ми маємо бути тою великою стіною опори, підтримки.” – звернувся владика Максим у проповіді під час прощі спільнот «Матері в молитві».

Після Літургії відбулося Водосвяття, а також матері помолилися молебень до Богородиці та Хресну дорогу в намірі справедливого миру, перемоги та за українських воїнів.

Проща матерів присвячена молитві за Україну, військових, мир та нашу Перемогу та повернення найкращих наших синів і дочок до рідного дому. Нехай Пресвята Богородиця, наша Небесна Заступниця, вислухає молитви кожної матері і подарує Україні мир, а нашим захисникам – швидке повернення додому!