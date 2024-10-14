«На щиті» до згорьованої дружини і трирічної донечки повернувся 28-річний воїн-розвідник з Чорткова
Сьогодні, 14 жовтня, о першій годині по полудню чортків’яни прийшли навколішки зустріти тіло загиблого у Курській області воїна Лапка Сергія. Прибуло багато військових побратимів, адже молодий чоловік служив у Чорткові, уклавши контракт зі ЗСУ ще у 2018 році. Звідси у червні цього року вирушив на фронт. Уродженець Київщини у нашому місті зустрів свою долю. Тут у нього народилася донечка…
Колеги по службі лише позитивно відгукуються про нього. Був компанійським, зі всіма знаходив спільну мову. Скільки багато людей прийшло сьогодні віддати йому належну шану…
Розвідник-гранатометник, старший солдат Лапко Сергій Олександрович загинув 6 жовтня внаслідок мінометного обстрілу у ході проведення Курської операції біля населеного пункту Обод, що у російській федерації. Крім дружини і донечки, у нього залишились батьки…